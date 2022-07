LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: undici corridori in fuga, presente Giulio Ciccone! Gruppo a 1’30” (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 14.25 Anche Michael Woods (Israele) e la maglia a pois Magnus Cort (EF) avevano tentato di inserirsi nella fuga: tardiva la loro azione, i due sono stati riassorbiti. 14.22 Mathieu Van der Poel è in coda al Gruppo, il neerlandese al termine della tappa di ieri aveva paventato il ritiro. 14.19 Questi gli atleti usciti dal plotone: Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates), Maximilian Schachmann e Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Kasper Asgreen (Quick Step), Imanol Erviti (Movistar), Simon Geschke (Cofidis), Luke Durbridge (BikeExchange), Giulio ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 14.25 Anche Michael Woods (Israele) e la maglia a pois Magnus Cort (EF) avevano tentato di inserirsi nella: tardiva la loro azione, i due sono stati riassorbiti. 14.22 Mathieu Van der Poel è in coda al, il neerlandese al termine delladi ieri aveva paventato il ritiro. 14.19 Questi gli atleti usciti dal plotone: Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates), Maximilian Schachmann e Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Kasper Asgreen (Quick Step), Imanol Erviti (Movistar), Simon Geschke (Cofidis), Luke Durbridge (BikeExchange),...

Pubblicità

TicketOneIT : ??Non si ferma il successo di MENGONI LIVE 2022, il nuovo tour di @mengonimarco nei palazzetti! NUOVE DATE: ??8 ott… - illt91 : comunque gli outfit del live on tour>>>> - zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 tappa di oggi in DIRETTA: nessuno riesce a scappare dal plotone media superiore ai 50 km-h… - WILCHE91 : @MEcosocialista @PTSinistra @gianlucamart1 Io sto seguendo le notizie sul tour, se riesco me li vado a vedere live.?? - zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 tappa di oggi in DIRETTA: grande attesa per il primo arrivo in salita Pogacar favorito -… -