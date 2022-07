LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: ultimi 15 chilometri, si avvicina la Super Plance des Belles Filles (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 16.42 Ora fanno capolino in gruppo la Cofidis e la Groupama-FDJ. 16.40 ultimi 15 chilometri. 16.39 Casca vertiginosamente il margine della fuga, ora di 1’50”. Pogacar è tornato leader virtuale della classifica. 16.37 Brutte notizie per Pogacar, che ha perso già Marc Hirschi, Mikkel Bjerg e Vegard Stake Laengen. McNulty e Majka sembrano avere una buona gamba. 16.35 Con loro anche la Bora-Hansgrohe al lavoro per Vlasov. Più sparpagliata invece la Ineos-Grenadiers. 16.33 In testa al gruppo maglia gialla si palesano anche Jumbo-Visma e Bahrain-Victorious. 16.31 Siamo ormai nel tratto ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 16.42 Ora fanno capolino in gruppo la Cofidis e la Groupama-FDJ. 16.4015. 16.39 Casca vertiginosamente il margine della fuga, ora di 1’50”. Pogacar è tornato leader virtuale della classifica. 16.37 Brutte notizie per Pogacar, che ha perso già Marc Hirschi, Mikkel Bjerg e Vegard Stake Laengen. McNulty e Majka sembrano avere una buona gamba. 16.35 Con loro anche la Bora-Hansgrohe al lavoro per Vlasov. Più sparpagliata invece la Ineos-Grenadiers. 16.33 In testa al gruppo maglia gialla si palesano anche Jumbo-Visma e Bahrain-Victorious. 16.31 Siamo ormai nel tratto ...

