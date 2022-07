LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: superato il Col des Croix, si marcia verso la Super Planche des Belles Filles. In sette in avanti (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 16.15 Il passaggio del gruppo in cima al Col des Croix: The peloton has reached the top of the Col des Croix intact, 2’41” behind the break! Au sommet du Col des Croix, le peloton accuse un retard de 2’41” sur l’échappée du jour !#TDF2022 pic.twitter.com/zrAzx96E46 — Tour de France (@LeTour) July 8, 2022 16.13 Si andrà in leggera discesa fino ai -20, poi la strada tornerà a salire leggermente fino agli ultimi 10 chilometri. Altra discesa e poi inizia lo spettacolo alla ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 16.15 Il passaggio del gruppo in cima al Col des: The peloton has reached the top of the Col desintact, 2’41” behind the break! Au sommet du Col des, le peloton accuse un retard de 2’41” sur l’échappée du jour !#TDFpic.twitter.com/zrAzx96E46 —de(@Le) July 8,16.13 Si andrà in leggera discesa fino ai -20, poi la strada tornerà a salire leggermente fino agli ultimi 10 chilometri. Altra discesa e poi inizia lo spettacolo alla ...

