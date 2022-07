LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar spaziale alla Super Planche des Belles Filles! (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 17.19 Perde altro terreno Damiano Caruso, a 3’33” dalla maglia gialla al diciottesimo posto. 17.16 Una vittoria da vero e proprio fenomeno di Pogacar, nulla da dire. Questo ragazzo è un cannibale, e guadagna altri secondi in classifica generale. 17.14 Ci aveva provato Vingegaard, che sembrava poter vincerla. Ma con un’altra accelerazione negli ultimi metri Pogacar ha messo il turbo! Che vittoria! 17.13 Quanto è dura questa salita, Louis Mentjes è arrivato SPINGENDO LA BICICLETTA!!! 17.12 MAMMA MIA TADEJ Pogacar!!! MAMMA MIA TADEJ ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 17.19 Perde altro terreno Damiano Caruso, a 3’33” dmaglia gial diciottesimo posto. 17.16 Una vittoria da vero e proprio fenomeno di, nulla da dire. Questo ragazzo è un cannibale, e guadagna altri secondi in classifica generale. 17.14 Ci aveva provato Vingegaard, che sembrava poter vincerla. Ma con un’altra accelerazione negli ultimi metriha messo il turbo! Che vittoria! 17.13 Quanto è dura questa salita, Louis Mentjes è arrivato SPINGENDO LA BICICLETTA!!! 17.12 MAMMA MIA TADEJ!!! MAMMA MIA TADEJ ...

