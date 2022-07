LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar spaziale alla Super Planche des Belles Filles! (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA CRONACA DELLA tappa DI oggi 17.23 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della settima tappa del Tour de France 2022, grazie per averci seguito e buon proseguimento! 17.22 Si salva in qualche modo Vlasov, dodicesimo a 2’41”, Roglic risale al tredicesimo posto a 2’45”. 17.21 La classifica generale provvisoria è invece questa: 1 1 – POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 25 20? 24:43:14 2 3 ?1 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 6? 0:35 3 6 ?3 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 1:10 4 4 – YATES Adam INEOS Grenadiers 1:18 5 10 ?5 GAUDU David Groupama – FDJ 4? 1:31 6 9 ?3 BARDET Romain Team DSM 1:32 7 5 ?2 PIDCOCK Thomas ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELA CRONACA DELLADI17.23 Si chiude qui ladella settimadelde, grazie per averci seguito e buon proseguimento! 17.22 Si salva in qualche modo Vlasov, dodicesimo a 2’41”, Roglic risale al tredicesimo posto a 2’45”. 17.21 La classifica generale provvisoria è invece questa: 1 1 – POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 25 20? 24:43:14 2 3 ?1 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 6? 0:35 3 6 ?3 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 1:10 4 4 – YATES Adam INEOS Grenadiers 1:18 5 10 ?5 GAUDU David Groupama – FDJ 4? 1:31 6 9 ?3 BARDET Romain Team DSM 1:32 7 5 ?2 PIDCOCK Thomas ...

