LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar per la stoccata sulla Super Planche des Belles Filles, punte al 24%! (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 12.53 Diamo subito un'occhiata all'altimetria della frazione: sono tre i GPM da scalare, racchiusi nella seconda metà del segmento. 12.50 Appassionati di ciclismo, benvenuti alla DIRETTA LIVE del Tour de France! Dopo due tappe spettacolari andate in scena ieri e l'altro ieri ecco il primo arrivo in salita della rassegna: epilogo sulla mitica Planche des Belles Filles! Sono 176,3 i chilometri in programma, partenza da Tomblaine pochi minuti dopo le 13.00.

