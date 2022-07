LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Kämna da solo ai -3, perde contatto Vlasov (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 17.13 Quanto è dura questa salita, Louis Mentjes è arrivato SPINGENDO LA BICICLETTA!!! 17.12 MAMMA MIA TADEJ POGACAR!!! MAMMA MIA TADEJ POGACAAAAAAAR!!!! INCREDIBILE!!!! RIPRENDE VINGEGAARD NEGLI ULTIMI 50 METRI DURISSIMI E SI IMPONE SULLA SUPER PLANCHE DES BELLES FILLES!!!! UN MOSTRO!!!!!!! 17.11 E PARTE JONAS VINGEGAARD! POGACAR DIETRO DI LUI, SALTATO VINGEGAARD!! 17.11 ALTRA ACCELERATA DI POGACAR! KAMNA INVECE SEMBRA IN DIFFICOLTÀ! 17.10 Sono rimasti in meno di dieci! C’è il terzetto Ineos Thomas-Yates-Martinez, David Gaudu ed Enric Mas! Ma Pogacar è un motorino!!! 17.10 Si sposta Majka, e Pogacar dà una prima ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 17.13 Quanto è dura questa salita, Louis Mentjes è arrivato SPINGENDO LA BICICLETTA!!! 17.12 MAMMA MIA TADEJ POGACAR!!! MAMMA MIA TADEJ POGACAAAAAAAR!!!! INCREDIBILE!!!! RIPRENDE VINGEGAARD NEGLI ULTIMI 50 METRI DURISSIMI E SI IMPONE SULLA SUPER PLANCHE DES BELLES FILLES!!!! UN MOSTRO!!!!!!! 17.11 E PARTE JONAS VINGEGAARD! POGACAR DIETRO DI LUI, SALTATO VINGEGAARD!! 17.11 ALTRA ACCELERATA DI POGACAR! KAMNA INVECE SEMBRA IN DIFFICOLTÀ! 17.10 Sono rimasti in meno di dieci! C’è il terzetto Ineos Thomas-Yates-Martinez, David Gaudu ed Enric Mas! Ma Pogacar è un motorino!!! 17.10 Si sposta Majka, e Pogacar dà una prima ...

Pubblicità

TicketOneIT : ??Non si ferma il successo di MENGONI LIVE 2022, il nuovo tour di @mengonimarco nei palazzetti! NUOVE DATE: ??8 ott… - BibiPamela95 : Non iniziate a ringraziare gli attori per favore... KP non sta finendo!! Ci aspettano altre 10 puntate, Tour, Live… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 tappa di oggi in DIRETTA: ultimi 15 chilometri si avvicina la Super Plance des Belles Fill… - SMagazineItalia : Al Villa Ada Festival nella particolare cornice del lago di Villa Ada, arriva Ketama126 con la sua tappa di Roma pe… - imbraveforlouis : RT @perfectxxnowx: Qui per ricordarvi i tempi d’oro di Harry Styles durante il Live On Tour. -