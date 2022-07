LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la Super Planche des Belles Filles! (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 16.55 Nel gruppo principale Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) è nelle prime 20 posizioni. 16.54 Intanto Luke Durbridge (BikeExchange-Jayco) cede il passo. 1’15” per il gruppo maglia gialla. 16.53 Una salita da interpretare con intelligenza, con rampe davvero durissime. iniziata la salita anche per il gruppo e si vede l’Astana. 16.52 Scatto di Simon Geschke (Cofidis) che prova a fare tutto da solo! 16.51 Le prime vittime sono Schachmann e Cyril Barthe (B&B). 16.51 inizia la Super Planche des Belles Filles, e Kämna accelera ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 16.55 Nel gruppo principale Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) è nelle prime 20 posizioni. 16.54 Intanto Luke Durbridge (BikeExchange-Jayco) cede il passo. 1’15” per il gruppo maglia gialla. 16.53 Una salita da interpretare con intelligenza, con rampe davvero durissime.ta la salita anche per il gruppo e si vede l’Astana. 16.52 Scatto di Simon Geschke (Cofidis) che prova a fare tutto da solo! 16.51 Le prime vittime sono Schachmann e Cyril Barthe (B&B). 16.51ladesFilles, e Kämna accelera ...

