LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto dopo i primi 20 km, andatura forsennata! (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 13.40 Ricapitoliamo quali sono le tre asperità di giornata e quando verranno raggiunte: Col de la Grosse Pierre (3rd categoria, 3.1 Km al 6.2%, Km 107.9); Col des Croix (3rd categoria, 3.3 Km al 5.5%, Km 136.2); La Super Planche des Belles Filles (1st categoria, 7.0 Km al 8.7%, arrivo). 13.37 Venti chilometri percorsi, nessuno è ancora riuscito a portar via la fuga. Tanti gli atleti che vogliono provare a scappare, ma con una media superiore ai 50 km/h è praticamente impossibile… 13.34 Superato un tratto in leggera ascesa, la strada non propone difficoltà altimetriche degne di nota nei prossimi 50 km. 13.31 Altri ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 13.40 Ricapitoliamo quali sono le tre asperità di giornata e quando verranno raggiunte: Col de la Grosse Pierre (3rd categoria, 3.1 Km al 6.2%, Km 107.9); Col des Croix (3rd categoria, 3.3 Km al 5.5%, Km 136.2); La Super Planche des Belles Filles (1st categoria, 7.0 Km al 8.7%, arrivo). 13.37 Venti chilometri percorsi, nessuno è ancora riuscito a portar via la fuga. Tanti gli atleti che vogliono provare a scappare, ma con una media superiore ai 50 km/h è praticamente impossibile… 13.34 Superato un tratto in leggera ascesa, la strada non propone difficoltà altimetriche degne di nota nei prossimi 50 km. 13.31 Altri ...

