LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: grande attesa per il primo arrivo in salita, Pogacar favorito (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 13.11 Problema meccanico per la maglia gialla, già ripartita! 13.08 A Tomblaine, ridente comune nella zona del Grand Est Francese, splende il sole e la temperatura si aggira intorno ai 20°. Iniziato il tratto di trasferimento (3,1 km)! 13.05 attesa agli sgoccioli, le quattro maglie simbolo sono già schierate in prima fila! 13.02 Di seguito l’elenco delle salite che si paleseranno lungo il percorso. L’ascesa finale si chiama Super Planche des Belles Filles poiché annovera un km aggiuntivo di sterrato rispetto alle passate edizioni, con una media che in quel tratto supera il 9% e ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 13.11 Problema meccanico per la maglia gialla, già ripartita! 13.08 A Tomblaine, ridente comune nella zona del Grand Estse, splende il sole e la temperatura si aggira intorno ai 20°. Iniziato il tratto di trasferimento (3,1 km)! 13.05agli sgoccioli, le quattro maglie simbolo sono già schierate in prima fila! 13.02 Di seguito l’elenco delle salite che si paleseranno lungo il percorso. L’ascesa finale si chiama Super Planche des Belles Filles poiché annovera un km aggiuntivo di sterrato rispetto alle passate edizioni, con una media che in quel tratto supera il 9% e ...

