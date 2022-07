LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: c’è la Super Planche des Belles Filles! Primo scontro in salita tra i favoriti (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima tappa del Tour de France 2022, la Tomblaine-La Super Planche des Belles Filles, Primo arrivo in salita di questa Grande Boucle. Dopo aver indossato la maglia gialla con il successo nella frazione di ieri, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) potrebbe dare un’ulteriore botta alla generale, mettendo già un bel margine tra lui e tutti gli avversari. 176,3 chilometri totali quest’oggi, ma i primi 60 sono pressoché pianeggianti. La strada inizia a salire progressivamente da Rambervillers e dopo il traguardo volante di Gerardmer (km 101,2) ci sono il Col de ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladella settimadelde, la Tomblaine-LadesFilles,arrivo indi questa Grande Boucle. Dopo aver indossato la maglia gialla con il successo nella frazione di ieri, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) potrebbe dare un’ulteriore botta alla generale, mettendo già un bel margine tra lui e tutti gli avversari. 176,3 chilometri totali quest’, ma i primi 60 sono pressoché pianeggianti. La strada inizia a salire progressivamente da Rambervillers e dopo il traguardo volante di Gerardmer (km 101,2) ci sono il Col de ...

