LIVE Nuoto, Europei juniores 2022 in DIRETTA: Popovici domina nei 50 sl! Giannini ultima nella finale dei 200 dorso (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.13 È il momento della premiazione dei 50 metri sl uomini. Ricordiamo: oro per il beniamino di casa David Popovici, argento per il croato Hribar e bronzo per l’israeliano Kartavi. 17.10 Molnar è campionessa europea juniores dei 200 dorso in 2:10.31. Seconda Bernat (2:11.07) e terza Dilley (2:11.19). Niente da fare per l’azzurra Giannini, alla fine ultima in 2:15.40. 17.09 Ai 100 metri prima Bernat, seconda Molnar e terza Mcgill. 17.07 È il momento della finale femminile dei 200 dorso. In acqua per l’Italia Valentina Giannini, che andrà a caccia di un’impresa dalla corsia numero 8. Con lei ci saranno Aissia Prisecariu (ROU), Estella Tonraht Nollgen (ESP), Holly Mcgill (GBR), ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.13 È il momento della premiazione dei 50 metri sl uomini. Ricordiamo: oro per il beniamino di casa David, argento per il croato Hribar e bronzo per l’israeliano Kartavi. 17.10 Molnar è campionessa europeadei 200in 2:10.31. Seconda Bernat (2:11.07) e terza Dilley (2:11.19). Niente da fare per l’azzurra, alla finein 2:15.40. 17.09 Ai 100 metri prima Bernat, seconda Molnar e terza Mcgill. 17.07 È il momento dellafemminile dei 200. In acqua per l’Italia Valentina, che andrà a caccia di un’impresa dalla corsia numero 8. Con lei ci saranno Aissia Prisecariu (ROU), Estella Tonraht Nollgen (ESP), Holly Mcgill (GBR), ...

