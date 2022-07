LIVE Nuoto, Europei juniores 2022 in DIRETTA: Popovici domina nei 50 sl! Biagiotti e Cacciapuoti si qualificano per la finale dei 100 sl, Porcari per quella dei 200 farfalla (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.53 Scenderanno in acqua Martina Bukvic (SRB), Kamila Isayeva (UKR), Defne Coskun (TUR), Justine Delmas (FRA), Sienna Robinson (GBR), Eneli Jemifova (EST), Emma Carrasco Cadens (ESP) e Charlotte Bianchi (GBR). Anche in questa finale dunque non ci saranno italiane. 16.52 Si torna in vasca: c’è la finale femminile dei 200 rana. 16.50 Ecco l’inno della Repubblica Ceca. 16.47 E ora un’altra premiazione, quella dei 100 farfalla maschili. Oro il ceco Gracik, argento per il danese Puggaard e bronzo per il francese Dumesnil. 16.44 Parte l’inno francese. 16.40 È il momento della premiazione dei 200 rana maschili. Ricordiamo: oro per il francese Vergnes, argento per l’austriaco Mladenovic e bronzo per il britannico Smith. 16.38 ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.53 Scenderanno in acqua Martina Bukvic (SRB), Kamila Isayeva (UKR), Defne Coskun (TUR), Justine Delmas (FRA), Sienna Robinson (GBR), Eneli Jemifova (EST), Emma Carrasco Cadens (ESP) e Charlotte Bianchi (GBR). Anche in questadunque non ci saranno italiane. 16.52 Si torna in vasca: c’è lafemminile dei 200 rana. 16.50 Ecco l’inno della Repubblica Ceca. 16.47 E ora un’altra premiazione,dei 100maschili. Oro il ceco Gracik, argento per il danese Puggaard e bronzo per il francese Dumesnil. 16.44 Parte l’inno francese. 16.40 È il momento della premiazione dei 200 rana maschili. Ricordiamo: oro per il francese Vergnes, argento per l’austriaco Mladenovic e bronzo per il britannico Smith. 16.38 ...

