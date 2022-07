LIVE Italia-Serbia volley | Nations League 2022 in DIRETTA | altro test per gli azzurri verso Final Eight e Mondiali!

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport, appassionati del grande, buongiorno e benvenute/i alladi, penultima sfida deglinella fase preliminare della VNL! A Gdansk, in Polonia, si sfidano le due ultime campionesse d’Europa, per un match di grandissimo fascino. Le due Nazionali arrivano a questo incontro con stati d’animo completamente diversi; l’condivide il primo posto in graduatoria con la Polonia ed è qualificata di diritto alledi Bologna. Lainvece sta ancora lottando per un posto tra le prime otto e ha bisogno di tre punti per mantenere in vita la ...