LIVE Italia-Serbia volley, Nations League 2022 in DIRETTA: 12-10, buon inizio per gli azzurri (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-16 GIANNELLI! Tocco di seconda del capitano! 17-16 Erroraccio di Kujunzdic che ci porta avanti nel punteggio! 16-16 MURO DI MICHIELETTOOO! Ci riportiamo in parità! 15-16 Grande attacco di Lavia! 14-16 Ancora a segno Masulovic sulle mani di Galassi. 14-15 Sbagliano in attacco i serbi e ci riportiamo sotto. 13-15 Primo tempo del centrale Masulovic. 13-14 Pallonetto di Russo, l'Italia torna a marcare punti. 12-14 Ancora lui, ancora Atanasjevic. 12-13 L'errore in attacco di Lavia riporta la Serbia sopra nel punteggio. 12-12 L'ex Perugia va anche a chiudere uno splendido ace. 12-11 Si riparte con un altro colpo a segno di Atanasjevic. 12-10 Lavia in pallonetto ci porta al timeout tecnico in vantaggio di due punti. 11-10 Russo con la sette a segno. 10-10 Ancora a segno ...

