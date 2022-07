LIVE Italia-Serbia 3-0 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: gli azzurri si impongono nonostante un difficile terzo set (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.29 Manca un solo incontro nella fase preliminare di questa VNL, prima dell’atto conclusivo. Gli azzurri si portano a quota 28 nelle 11 partite disputate e avrà contro i Paesi Bassi la possibilità di giocarsi il seed numero 1 per le Final Eight. 21.27 La fase iniziale del terzo set è l’unico neo di una performance molto convincente. Il secondo parziale è stato giocato alla perfezione da Giannelli e compagni. Altra grande prestazione nel complesso a muro per l’Italia, che continua a costruire parte dei propri successi su questo fondamentale. 21.25 Finisce col punteggio di 3-0 il match tra Italia e Serbia. Gli azzurri continuano la loro cavalcata verso le Final Eight di Bologna prendendosi altri tre punti ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.29 Manca un solo incontro nella fase preliminare di questa VNL, prima dell’atto conclusivo. Glisi portano a quota 28 nelle 11 partite disputate e avrà contro i Paesi Bassi la possibilità di giocarsi il seed numero 1 per le Final Eight. 21.27 La fase iniziale delset è l’unico neo di una performance molto convincente. Il secondo parziale è stato giocato alla perfezione da Giannelli e compagni. Altra grande prestazione nel complesso a muro per l’, che continua a costruire parte dei propri successi su questo fondamentale. 21.25 Finisce col punteggio di 3-0 il match tra. Glicontinuano la loro cavalcata verso le Final Eight di Bologna prendendosi altri tre punti ...

