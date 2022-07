LIVE – Italia-Serbia 3-0 (25-21, 25-14, 25-23): VNL maschile 2022 volley in DIRETTA (Di venerdì 8 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Serbia, match della Week 3 della volley Nations League (VNL) maschile 2022. Gli azzurri di Fefé De Giorgi vogliono un altro successo contro l’ostica formazione serba di coach Kolakovic, a caccia di punti importanti per accedere alle Finali. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 Italiane di venerdì 8 luglio. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL TABELLONE DELLE FINALI VNL maschile 2022, IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL 2022: TUTTI I ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Latestuale di, match della Week 3 dellaNations League (VNL). Gli azzurri di Fefé De Giorgi vogliono un altro successo contro l’ostica formazione serba di coach Kolakovic, a caccia di punti importanti per accedere alle Finali. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00ne di venerdì 8 luglio. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL TABELLONE DELLE FINALI VNL, IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL: TUTTI I ...

