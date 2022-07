LIVE Italia-Serbia 2-0 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: tutto facile per gli azzurri nel secondo parziale (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.54 A senso unico dal primo momento questo secondo parziale. Gli schiacciatori serbi non sono mai riusciti a trovare soluzioni allo straordinario muro azzurro. Protagonisti i due centrali Galassi e Russo anche in attacco. Grande imprecisione in ricezione ed in ricostruzione nella metà campo serba. 25-14 Kujundzic tira in rete la sua battuta! L’Italia VOLA SUL 2-0! 24-14 Errore al servizio per Galassi. 24-13 Romanò in diagonale! Un oceano di set point per l’Italia! 23-13 Raro punto di Kujundzic sulle mani del muro Italiano. 23-12 NON SI PASSA! GIANNELLI FERMA ANCORA KUJUNDZIC! 22-12 Si prende la sua rivincita personale l’opposto serbo. 22-11 GALASSI FERMA ATANASIJEVIC A MURO! Stampata clamorosa da parte del centrale ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.54 A senso unico dal primo momento questo. Gli schiacciatori serbi non sono mai riusciti a trovare soluzioni allo straordinario muro azzurro. Protagonisti i due centrali Galassi e Russo anche in attacco. Grande imprecisione in ricezione ed in ricostruzione nella metà campo serba. 25-14 Kujundzic tira in rete la sua battuta! L’VOLA SUL 2-0! 24-14 Errore al servizio per Galassi. 24-13 Romanò in diagonale! Un oceano di set point per l’! 23-13 Raro punto di Kujundzic sulle mani del murono. 23-12 NON SI PASSA! GIANNELLI FERMA ANCORA KUJUNDZIC! 22-12 Si prende la sua rivincita personale l’opposto serbo. 22-11 GALASSI FERMA ATANASIJEVIC A MURO! Stampata clamorosa da parte del centrale ...

