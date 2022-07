LIVE Italia-Serbia 2-0 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: 9-12, reazione d’orgoglio della Serbia (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-18 Subito palla velocissima per Lavia che piazza in campo! 15-18 Sbaglia poi il servizio lo schiacciatore serbo. Torna Giannelli. 14-18 Ancora l’ex Modena, Petric a segno sulle mani di Romanò. 14-17 Fuori il servizio di Atansijevic. Serve un break ora. 13-17 Petric è un maestro del mani out. A segno nonostante la palla molto staccata. 13-16 OUT! Atanasijevic sbaglia e l’Italia si avvicina! Timeout chiamato da Kolakovic. 12-16 CORTESIA MURA PETRIC! 11-16 Non incide Michieletto, Sbertoli si affida a Cortesia che chiude il primo tempo. 10-16 Invasione di piede molto banale da parte di Sbertoli. 10-15 Brutta gestione del cambio palla, ne approfitta ancora Petric. 10-14 Difesa e pipe per Peric. Entra Sbertoli al posto di Giannelli. 10-13 Colpo da biliardo per Michieletto! 9-13 Nemanja Petric con ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-18 Subito palla velocissima per Lavia che piazza in campo! 15-18 Sbaglia poi il servizio lo schiacciatore serbo. Torna Giannelli. 14-18 Ancora l’ex Modena, Petric a segno sulle mani di Romanò. 14-17 Fuori il servizio di Atansijevic. Serve un break ora. 13-17 Petric è un maestro del mani out. A segno nonostante la palla molto staccata. 13-16 OUT! Atanasijevic sbaglia e l’si avvicina! Timeout chiamato da Kolakovic. 12-16 CORTESIA MURA PETRIC! 11-16 Non incide Michieletto, Sbertoli si affida a Cortesia che chiude il primo tempo. 10-16 Invasione di piede molto banale da parte di Sbertoli. 10-15 Brutta gestione del cambio palla, ne approfitta ancora Petric. 10-14 Difesa e pipe per Peric. Entra Sbertoli al posto di Giannelli. 10-13 Colpo da biliardo per Michieletto! 9-13 Nemanja Petric con ...

