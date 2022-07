LIVE Italia-Serbia 2-0 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: 17-18, l’Italia tenta la rimonta (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-23 Non basta un altro miracolo di Scanferla, Masulovic a segno e la Serbia torna avanti. 22-22 Lisinac a segno col primo tempo. 22-21 SCAMBIO MERAVIGLIOSO! DIFESE SPETTACOLARI DELL’Italia E MICHIELETTO RISOLVE IN ATTACCO! Grande protagonista Scanferla, entrato al posto di Balaso. 21-21 L’Italia difende tutto, ma poi Atanasijevic va a segno con furbizia. 21-20 Michieletto va ad altezze stellari e chiude la parallela. 20-20 Aleksandar Atanasijevic riesce ad andare a segno questa volta. 20-19 NESSUN TOCCO! L’Italia PASSA AVANTI NEL PUNTEGGIO! Giudicato out l’attacco di Peric, chiede la verifica Kolakovic. 19-19 BOMBA IN PARALLELA DELL’OPPOSTO MANCINO! 18-19 Errore in battuta per Romanò. 18-18 MUROOOOOO! LAVIA FERMA ATANASIJEVIC! Torniamo in ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-23 Non basta un altro miracolo di Scanferla, Masulovic a segno e latorna avanti. 22-22 Lisinac a segno col primo tempo. 22-21 SCAMBIO MERAVIGLIOSO! DIFESE SPETTACOLARI DELL’E MICHIELETTO RISOLVE IN ATTACCO! Grande protagonista Scanferla, entrato al posto di Balaso. 21-21 L’difende tutto, ma poi Atanasijevic va a segno con furbizia. 21-20 Michieletto va ad altezze stellari e chiude la parallela. 20-20 Aleksandar Atanasijevic riesce ad andare a segno questa volta. 20-19 NESSUN TOCCO! L’PASSA AVANTI NEL PUNTEGGIO! Giudicato out l’attacco di Peric, chiede la verifica Kolakovic. 19-19 BOMBA IN PARALLELA DELL’OPPOSTO MANCINO! 18-19 Errore in battuta per Romanò. 18-18 MUROOOOOO! LAVIA FERMA ATANASIJEVIC! Torniamo in ...

