LIVE – Germania-Danimarca 4-0 | Europei femminili 2022 DIRETTA

(Di venerdì 8 luglio 2022) Latestuale di, match valido per la prima giornata degli. Tutto pronto per la partita della rassegna continentale. Appuntamento oggi, venerdì 8 luglio, alle ore 21 al Brentford Community Stadium di Londra. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE IL MATCH IN TV AGGIORNA LA4-0 (21? Magull, 57? Schuller, 78? Lattwein, 86? Popp) 90? + 5? – Caos finale a Brentford. Ammonite Larsen ed Hegering. Arriva poi un altro giallo per la Moller, ma è il suo secondo, venendo quindi espulsa. Finisce qui il match però.batte4-0. 90? – Inizia il recupero. 86? – Poker tedesco. Alexandra ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE – Germania-Danimarca 2-0 Europei femminili 2022 (DIRETTA) - #Germania-Danimarca #Europei - zazoomblog : LIVE – Germania-Danimarca 2-0 Europei femminili 2022 (DIRETTA) - #Germania-Danimarca #Europei - Calciodiretta24 : Risultati calcio live, venerdì 8 luglio 2022: Germania - Danimarca in evidenza - Calciodiretta24 : Europei, Germania - Danimarca: diretta live e risultato in tempo reale - sportli26181512 : Europei femminili di calcio, le partite di oggi: Doppio appuntamento oggi live su Sky Sport Football con due partit… -

(Aggiornamento di Jacopo D'Antuono) RISULTATI EUROPEI DONNE 2022/ Diretta gol: la Spagna parte bene!score SPINTA TEDESCA, VIA ALLA RIPRESA Sempre 1 - 0 il risultatodiDanimarca ...avanti 1 - 0. 43 - Arriva anche il primo giallo del match. Cartellino sventolato in faccia a Lena Oberdorf. 30 - Scavallata la mezz'ora,sempre in avanti ma in generale è un bel ...La partita Germania - Danimarca dell'8 luglio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per gli Europei femminili ...Scende in campo il gruppo B nella terza giornata degli Europei femminili in Inghilterra Il primo match da seguire è quello tra la Spagna e la Finlandia alle ore 18, live su Sky Sport Football e Sky Sp ...