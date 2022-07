LIVE – Germania-Danimarca 2-0, Europei femminili 2022 (DIRETTA) (Di venerdì 8 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Germania-Danimarca, match valido per la prima giornata degli Europei femminili 2022. Tutto pronto per la partita della rassegna continentale. Appuntamento oggi, venerdì 8 luglio, alle ore 21 al Brentford Community Stadium di Londra. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE IL MATCH IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Germania-Danimarca 2-0 (21? Magull, 57? Schuller) 57? – Raddoppio Germania. 2-0 grazie alla rete segnata, di testa, da Lea Schuller. 46? – Ripartiti. Al via il secondo tempo del match tra Germania e Danimarca. 45? + 1? – Finisce qui il primo tempo. Squadre a riposo. Germania avanti 1-0. 43? – Arriva anche ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Latestuale di, match valido per la prima giornata degli. Tutto pronto per la partita della rassegna continentale. Appuntamento oggi, venerdì 8 luglio, alle ore 21 al Brentford Community Stadium di Londra. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE IL MATCH IN TV AGGIORNA LA2-0 (21? Magull, 57? Schuller) 57? – Raddoppio. 2-0 grazie alla rete segnata, di testa, da Lea Schuller. 46? – Ripartiti. Al via il secondo tempo del match tra. 45? + 1? – Finisce qui il primo tempo. Squadre a riposo.avanti 1-0. 43? – Arriva anche ...

