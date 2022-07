LIVE – Djokovic-Norrie 2-6 6-3 6-2 3-1, semifinale Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 8 luglio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Djokovic-Norrie, incontro valevole per la semifinale della parte alta del tabellone maschile di Wimbledon 2022. Entrambi arrivano a questa sfida dopo aver trionfato solamente al quinto nel round precedente. Il serbo ha rimontato due set di svantaggio a Jannik Sinner. Il britannico, invece, ha posto fine al percorso del belga David Goffin. Tutto sembra apparecchiato per un comodo successo di Nole, superiore al suo avversario sotto ogni punto di vista. Il numero tre del mondo andrà alla caccia della sua ottava finale in carriera all’All England Club (la quarta consecutiva). Ad attendere il vincitore c’è già l’australiano Nick Kyrgios, che ha beneficiato del forfait di Rafael Nadal a causa di una lesione all’addome. Sportface.it ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per ladella parte alta del tabellone maschile di. Entrambi arrivano a questa sfida dopo aver trionfato solamente al quinto nel round precedente. Il serbo ha rimontato due set di svantaggio a Jannik Sinner. Il britannico, invece, ha posto fine al percorso del belga David Goffin. Tutto sembra apparecchiato per un comodo successo di Nole, superiore al suo avversario sotto ogni punto di vista. Il numero tre del mondo andrà alla caccia della sua ottava finale in carriera all’All England Club (la quarta consecutiva). Ad attendere il vincitore c’è già l’australiano Nick Kyrgios, che ha beneficiato del forfait di Rafael Nadal a causa di una lesione all’addome. Sportface.it ...

