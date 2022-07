L’Irlanda del Nord mostra il suo spirito da sfavorita a Euro 2022 (Di venerdì 8 luglio 2022) Quando L’Irlanda del Nord si è qualificata per Euro 2022, lo ha fatto a porte chiuse. A causa della pandemia, amici, parenti e tifosi non hanno potuto essere presenti per assistere alla loro prima qualificazione a un torneo importante. Gli inizi Verso la fine del secondo tempo di quella partita di qualificazione, quando sembrava che avessero assicurato la vittoria, i clacson delle auto hanno iniziato a suonare fuori da Windsor Park. Nella quiete dello stadio senza tifosi, il suono era elettrizzante. I tifosi facevano sapere alla squadra che erano lì, che la stavano guardando e che erano pronti a sostenerla fino in fondo. Ed è stata un’impresa notevole. Della squadra che si è qualificata, 16 giocatori erano di casa. In vista del debutto della squadra agli Europei, giovedì, la Northern Ireland ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 8 luglio 2022) Quandodelsi è qualificata per, lo ha fatto a porte chiuse. A causa della pandemia, amici, parenti e tifosi non hanno potuto essere presenti per assistere alla loro prima qualificazione a un torneo importante. Gli inizi Verso la fine del secondo tempo di quella partita di qualificazione, quando sembrava che avessero assicurato la vittoria, i clacson delle auto hanno iniziato a suonare fuori da Windsor Park. Nella quiete dello stadio senza tifosi, il suono era elettrizzante. I tifosi facevano sapere alla squadra che erano lì, che la stavano guardando e che erano pronti a sostenerla fino in fondo. Ed è stata un’impresa notevole. Della squadra che si è qualificata, 16 giocatori erano di casa. In vista del debutto della squadra aglipei, giovedì, la Northern Ireland ...

transnazionale : Gb: lascia anche il ministro per l'Irlanda del Nord #spaziotransnazionale informa - Frances21272855 : L' #8luglio del 1984 #BonDylan terminò il suo tour europeo con la data allo Slane Castle, in Irlanda. Dylan fu ragg… - fknightevents : RT @LFootball_: ?? La @nff_landslag ???? vince 4-1 contro l’esordiente Irlanda del Nord e si porta in testa al Gruppo A #sterkeresammen #NOR… - LFootball_ : ?? La @nff_landslag ???? vince 4-1 contro l’esordiente Irlanda del Nord e si porta in testa al Gruppo A… - auditeletquel : RT @axelvassallo: #66x1 23 i paesi in gara nel 1996 all’#Esc dell’Oslo Spektrum in Norvegia. La musica new age, celtica e world erano di te… -