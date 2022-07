L’ex premier giapponese Shinzo Abe gravemente ferito | la dinamica dell’incidente

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 8 luglio 2022) È da sempre considerato il più stretto alleato degli Stati Uniti Trema il Giappone e il suo ex ministroAbe,durante un evento elettorale. Per il momento non arrivano notizie rassicuranti sulle sue condizioni di salute. Satenne stato colpito da due proietti alla schiena mentre stava parlando a a sostegno di un candidato del Partito Liberal Democratico in vista delle elezioni per la Camera alta di domenica. Un discorso appena iniziato quando si sono sentiti i colpi e l’uomo, 67 anni, si è subito accasciato. Portato in ospedale, in arresto cardo-respiratorio “sembrerebbe non mostrare segnali vitali”. Preoccupazione per l’emorragia causata dalla ferita: ora i medici starebbero facendo di tutto per salvare la vita aAbe Secondo lasarebbe stato colpito da due colpi sparati a distanza ...