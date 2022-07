Pubblicità

Gazzettino : Letta evoca il Draghi bis. E Giorgetti lancia la sfida: «Lega gruppo del premier» - ferruccioiori : Evoca i mssili di Putin su Piombino pur di contrastare il rigassificatore -

ilgazzettino.it

Un malumore di cui i vertici,e capigruppo in primis, sarebbero già stati avvertiti. 'Cercano di rassicurare Conte, di dirgli che va tutto bene. Ma è evidente che non è così: come si fa a ......offeso per le presunte intromissioni del premier nella vita interna del M5s e addiritturala ...sono in crescita e chi ha parlato con lui nelle ultime ore - come il segretario del Pd Enrico... Letta evoca il Draghi bis. E Giorgetti lancia la sfida: «Lega gruppo del premier» Ufficialmente la rotta, dalle parti di Largo del Nazareno, non cambia. È quella tracciata settimane fa da Enrico Letta: «Con M5S ha ripetuto ieri il segretario dem continua il ...L'uscita del M5s dal governo segnerebbe la fine dell'alleanza rossogialla. E intanto il segretario deve fare i conti con un partito che sempre più gli chiede di smarcarsi dai grillini ...