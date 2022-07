Leonor di Spagna cancella mamma Letizia, l’erede al trono cambia look ed è una regina (Di venerdì 8 luglio 2022) Leonor di Spagna oggi. Bellissima, con lo charme già da regina come mamma Letizia, l’erede al trono spagnola ha colpito durante la visita di 48 ore in Catalogna, insieme con la sorella, l’Infanta Sofia, il padre, il re Felipe e la madre, la regina Letizia, poi risultata positiva al Covid, con sintomi lievi. Ormai avvezza a essere al centro degli sguardi, Leonor non ha perso il sorriso né lesinato strette di mano, riuscendo a “normalizzare” la visita della Corona in quella terra del secessionismo, che cinque anni fa dichiarò il monarca suo padre “persona non grata” per la condanna del referendum d’indipendenza nell’ottobre 2017. Leonor di Spagna oggi, come è diventata ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 luglio 2022)dioggi. Bellissima, con lo charme già dacomealspagnola ha colpito durante la visita di 48 ore in Catalogna, insieme con la sorella, l’Infanta Sofia, il padre, il re Felipe e la madre, la, poi risultata positiva al Covid, con sintomi lievi. Ormai avvezza a essere al centro degli sguardi,non ha perso il sorriso né lesinato strette di mano, riuscendo a “normalizzare” la visita della Corona in quella terra del secessionismo, che cinque anni fa dichiarò il monarca suo padre “persona non grata” per la condanna del referendum d’indipendenza nell’ottobre 2017.dioggi, come è diventata ...

Pubblicità

CrestaLaila : Letizia di Spagna e la figlia Leonor al premio della Fondazione Principessa di Girona 2022: lo stile è di famiglia… - IOdonna : Due hair look boho-chic perfetti anche per le occasioni eleganti - redazionerumors : La Regina Letizia di Spagna e la figlia Leonor hanno incantato tutti grazie ai look super glamour sfoggiati al prem… - 24Trends_Italia : 16. Boro Boro - 5mille+ 17. Blake Lively - 5mille+ 18. Ennio Morricone - 5mille+ 19. Principessa Leonor di Spagna -… - infoitcultura : Leonor e Sofia di Spagna, principesse beauty icon che amano le trecce -