Leclerc: 'Ultimi 5 GP un disastro, voglio un weekend pulito' (Di venerdì 8 luglio 2022) Beffato per appena 29 millesimi, il distacco che lo ha separato da Max Verstappen in qualifica. Ma Charles Leclerc punta a domani ed a domenica, giornate in cui ci sarà in ballo un bel bottino di ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 8 luglio 2022) Beffato per appena 29 millesimi, il distacco che lo ha separato da Max Verstappen in qualifica. Ma Charlespunta a domani ed a domenica, giornate in cui ci sarà in ballo un bel bottino di ...

Pubblicità

schmlzer__s : RT @thevscientist: Due persone hanno incarnato l’essere Ferrari in questi ultimi anni: Sebastian Vettel e Charles Leclerc ?? - Mircovet05_ : RT @thevscientist: Due persone hanno incarnato l’essere Ferrari in questi ultimi anni: Sebastian Vettel e Charles Leclerc ?? - PeppeMarino16 : @AndreaEttori Non è all'altezza di Leclerc e Verstappen, era chiaro prima, lo è ancora di più negli ultimi sette giorni. - Ale70618460 : @fisher94118521 @lapoelkann_ @ScuderiaFerrari Io ho visto Leclerc dare 4 sec a Sainz gli ultimi 13 giri cmq - Mirkobest : @cospignatelli Non importa come dicono se c’è o no colpa dei piloti, non devono stare così vicini. Perché se Lecler… -