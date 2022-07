Le dimissioni di Boris Johnson | ultima conseguenza della Brexit

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 luglio 2022) I sudditi di Sua Maestà Britannica e gli osservatori di ciò che accade oltre Manica saranno rimasti interdetti non poco per quanto è successo all’ interno del governo inglese, probabilmente più per come si sia articolato che per la sostanza stessa dell’evento. Secondo gli storici, lein massa appena rassegnate da molti degli inquilini di Westminster e dello stesso Primo Ministro è un unicum. Il fatto, oltre alla rilevanza intrinseca, avrà ripercussioni notevoli nei rapporti esterni di quel paese, soprattutto con gli ex coinquilinicasa comune. Tanto ancor più per la particolarità del momento attuale. Vale soprattutto per il mutamento degli assetti in corso a causa di quanto sta accadendo in Ucraina e dintorni. Il problema che la governance britannica sta scontando e non in maniera lieve, ricade nel novero delle conseguenze ...