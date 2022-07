LDA | dolorosa notizia dopo Amici | lo pedinano | Mamma Carmela spaventata a morte

Pubblicità

Thesocialpost.it

...trattarsi solo di una canzone che gli ricorda una storia d'amoreo semplicemente troppo romantica e che quindi non era dell'umore giusto per cantare in discoteca . Cosa dice Sai di: il ...... i ragazzi ancora in gara ad Amici sono: Albe e Dario per il team Anna Pettinelli - Veronica Peparini ; Michele,e Luigi per il team Rudy Zerbi - Alessandra Celentano ; Serena, Nunzio, Sissi e ... LDA non canta 'Sai' durante il concerto al Praja di Gallipoli e si rivolge ai fan: "Vi dico la verità" Ecco che vi sveliamo perché mamma Carmela è stata spaventata a morte e come dai fan di LDA, il giovane cantante figlio di Gigi D'Alessio.L'artista ha deciso di fare una variazione in scaletta sostituendo il brano Sai con il bis di un altra canzone. Le possibili ragioni e il testo del brano non cantato.