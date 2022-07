Lazio | Romagnoli ha detto ' Si' | accordo fino al 2027 Ecco i dettagli

Pubblicità

AlfredoPedulla : Romagnoli vuole e AVRÀ la #Lazio (quattro ore fa): è fatta! Via libera alle 15,55 dopo un’altra call con #Lotito - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialSSLazio | Ai dettagli l'accordo con #Romagnoli: le cifre - AlfredoPedulla : #Romagnoli vuole e avrà la #Lazio. Intanto ha chiesto ulteriore tempo al #Fulham. Poi toccherà ai portieri: #Maximiano e #Provedel - DemaCla98 : RT @creador1996: Abbiamo bisogno di gente affamata, che abbia voglia di essere parte di questo nuovo corso. Nessuno meglio di chi ha la Laz… - snorristorluson : RT @FrancescoCN12: #Romagnoli è della Lazio quando sta ad Auronzo ad allenarsi con Mister Sarri. Stop. -

L'ex capitano del Milan, a lungo corteggiato dal Fulham, ha sciolto le riserve raggiungendo l'accordo con lafirmerà un contratto quinquennale e in media guadagnerà 3,4 milioni di ...Commenta per primo Dopo l'ufficialità di Casale, laè pronta ad abbracciare anche Alessio. Dopo aver valutato a lungo la proposta biancoceleste, il difensore svincolato dal Milan in questi minuti ha deciso di dire sì all'offerta della ...Secondo Gianluca Di Marzio, è stato definito l’accordo per il trasferimento del giocatore. Si attende soltanto ...La Lazio ha chiuso un colpo importante in difesa, anche in prospettiva, con l'arrivo di Casale ed è ad un passo da Romagnoli ...