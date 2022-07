Lazio | Grassi Pd | ' bene Letta | no conta primarie ma si lavori a unità'

(Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Apprezzo molto le parole e il pensiero del segretario. Leper individuare il candidato Presidente di Regione possono trasformarsi in unae lasciare strascichi a pochi mesi dal voto regionale. La soluzione non è unama il dialogo, la soluzione è un percorso. La politica deve ritrovare le sue ragioni e proporre soluzioni, non creare problemi e deve recuperare la forza dell'immaginazione che estende il campo del possibile”. Lo ha detto Giuseppe, della segreteria Regionale del Pde membro di Base Riformista, l'area del Pd guidata da Lorenzo Guerini e Luca Lotti. “amo alla costruzione del programma e della coalizione e poi cerchiamo una candidatura con la maggiore convergenza possibile. Il Pd ...

Pubblicità

ostiamare22 : Momentaneamente slucchettata, perché a questa cosa ci tengo. Tra le molte accuse, l'assenza di fonti, visto che una… - Insader_lazio : #Calciomercato #Torino, per il centrocampo piacciono #Grassi e #Maggiore ?? -

Canale Dieci

Diminuiscono invece i valori di calorie ( - 1,6%), proteine ( - 1,2%),( - 1,7%),... Abruzzo , Friuli - Venezia Giulia ,e Campania .... è stato aperto dalla presentazione della ricerca a cura di Riccardo, direttore di ricerca ... Diverse regioni, come il, hanno introdotto leggi che hanno un effetto espulsivo del gioco sul ... Polmoniti da Covid senza posti letto nel Lazio: allarme Simeu Roma, 8 lug. (Adnkronos) – “Apprezzo molto le parole e il pensiero del segretario Letta. Le primarie per individuare il candidato Presidente di Regione possono trasformarsi in una conta e lasciare str ...Numeri impressionanti: 47 ambulanze bloccate per oltre 12 ore davanti alle strutture e centrale operativa del 118 in tilt ...