Lazio, dopo il tira e molla c’è la fumata bianca: è fatta per Romagnoli (Di venerdì 8 luglio 2022) I tifosi biancocelesti possono finalmente tirare un sospiro di sollievo e prepararsi ad accogliere il rinforzo più importante per la difesa di Maurizio Sarri. La Lazio ha sferrato l’affondo decisivo per Alessio Romagnoli – svincolato dal Milan – che ha accettato l’offerta messa sul piatto da Tare e Lotito: la trattativa è arrivata alle battute finali, con le parti che stanno discutendo gli ultimi dettagli che porterà il difensore a giocare nella squadra di cui è tifoso fin da bambino. Romagnoli si legherà alla Lazio con un contratto quinquennale, con un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione più una serie di importanti bonus (alcuni facilmente raggiungibili). In media il classe ’95 percepirà uno stipendio da 3.4 milioni di euro all’anno. Altalena EPA/SEBASTIEN NOGIER Alessio ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) I tifosi biancocelesti possono finalmentere un sospiro di sollievo e prepararsi ad accogliere il rinforzo più importante per la difesa di Maurizio Sarri. Laha sferrato l’affondo decisivo per Alessio– svincolato dal Milan – che ha accettato l’offerta messa sul piatto da Tare e Lotito: la trattativa è arrivata alle battute finali, con le parti che stanno discutendo gli ultimi dettagli che porterà il difensore a giocare nella squadra di cui è tifoso fin da bambino.si legherà allacon un contratto quinquennale, con un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione più una serie di importanti bonus (alcuni facilmente raggiungibili). In media il classe ’95 percepirà uno stipendio da 3.4 milioni di euro all’anno. Altalena EPA/SEBASTIEN NOGIER Alessio ...

