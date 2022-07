Lazio, a rischio la cessione di Muriqi al Club Brugge: il motivo (Di venerdì 8 luglio 2022) Il mercato in uscita della Lazio avrebbe preso forma grazie alla cessione di Muriqi, la quale avrebbe permesso di operare con maggior libertà sui giocatori in entrata, ma sembra esserci stata una frenata da parte del Club Brugge. Secondo quanto riportato da HLN Sport, il Club belga starebbe pensando di cambiare le modalità per l’acquisto di Muriqi, in quanto impiegherebbe almeno due mesi per trovare una condizione fisica accettabile. Non più cessione a titolo definitivo ma prestito con diritto di riscatto. Muriqi Lazio Mercato Una figura di basso livello quella dell’attuale calciatore della Lazio, il quale rischia di destabilizzare le strategie di mercato del Club ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 luglio 2022) Il mercato in uscita dellaavrebbe preso forma grazie alladi, la quale avrebbe permesso di operare con maggior libertà sui giocatori in entrata, ma sembra esserci stata una frenata da parte del. Secondo quanto riportato da HLN Sport, ilbelga starebbe pensando di cambiare le modalità per l’acquisto di, in quanto impiegherebbe almeno due mesi per trovare una condizione fisica accettabile. Non piùa titolo definitivo ma prestito con diritto di riscatto.Mercato Una figura di basso livello quella dell’attuale calciatore della, il quale rischia di destabilizzare le strategie di mercato del...

Pubblicità

aangariswant : RT @ndl00: ????Calciomercato #Lazio, dal Belgio: 'A rischio la trattativa per #Muriqi: il motivo' - verdiana_v : RT @rtl1025: ??Sono 9 le Regioni/PA classificate a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza - secondo il monitoraggi… - Cr1s24492589 : RT @rtl1025: ??Sono 9 le Regioni/PA classificate a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza - secondo il monitoraggi… - rtl1025 : ??Sono 9 le Regioni/PA classificate a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza - secondo il… - sportface2016 : #Lazio, clamorosa indiscrezione dal Belgio: 'Le visite mediche di #Muriqi non convincono il #ClubBrugge, trasferime… -