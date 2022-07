Lavrov | “Russia pronta a negoziati con Ucraina su grano”

(Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Lacon l’e la Turchia sulla questione delucraino. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa ‘Tass’, è il ministro degli Esteri russo Sergeia margine del G20 di Bali. “Siamo pronti per icon i nostri colleghi ucraini e turchi”, ha detto.ha aggiunto che le forze navali svolgono un ruolo chiave nel processo negoziale sull’esportazione didai porti del Mar Nero “I paesi occidentali smettano di bloccare artificialmente le consegne russe ai Paesi che hanno acquistato il nostro, ha detto ancora, aggiungendo: “Le statistiche mostrano molto chiaramente che il, che è bloccato nei porti ...

Secondo quanto riferito dall'agenzia Tass che ha citato una dichiarazione del ministro russo, la Russia sarebbe pronta a colloqui con i ministri degli Esteri turco e ucraino sulla questione del grano ucraino. Il capo della diplomazia di Mosca Serghei Lavrov è a Bali per la riunione dei ministri degli Esteri del G20. In agenda la crisi alimentare, le tensioni sull'energia e tutte le altre sfide legate all'aggressione militare della Russia ai danni dell'Ucraina.