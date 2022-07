Lavrov lascia in anticipo il G20 | La diretta della guerra (Di venerdì 8 luglio 2022) Il G20 dei ministri degli Esteri riunito in Indonesia ha lanciato un appello per fermare la guerra. Lavrov presente, poi lascia i lavori con un po' di anticipo Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 luglio 2022) Il G20 dei ministri degli Esteri riunito in Indonesia ha lanciato un appello per fermare la guerra.presente, poii lavori con un po' di

Pubblicità

marieta99044909 : RT @Gianl1974: Lavrov lascia il vertice del G20 a causa del boicottaggio, - Der Spiegel Il capo del Ministero degli Affari Esteri della Fed… - Gina76280162 : RT @Gianl1974: Lavrov lascia il vertice del G20 a causa del boicottaggio, - Der Spiegel Il capo del Ministero degli Affari Esteri della Fed… - Albert86795381 : RT @Gianl1974: Lavrov lascia il vertice del G20 a causa del boicottaggio, - Der Spiegel Il capo del Ministero degli Affari Esteri della Fed… - stevedire : Lavrov lascia il G20 in anticipo dopo essere stato trattato come un appestato e un minus habens da tutti. Ora può a… - AgoraMagazLatin : Putin: 'L'Occidente provi a batterci. In Ucraina non abbiamo iniziato'. Lavrov:Lavrov: 'Pronti a negoziare sul gran… -