Latina, Tar annulla il voto in 22 sezioni: decade sindaco Coletta (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Il Tar ha annullato l’esito del voto in 22 sezioni di Latina, accogliendo il ricorso da parte di alcuni candidati non eletti alle scorse elezioni comunali di ottobre, volto a tornare a votare in quelle sezioni. In attesa di tornare alle urne sarà quindi nominato un commissario per il Comune. “Sto valutando con i legali il da farsi in piena coscienza e trasparenza di ciò che sono state le elezioni. Tornare al voto non mi spaventa comunque, sono uno competitivo e ho la coscienza a posto”, dice all’Adnkronos il sindaco di Latina Damiano Coletta commentando la sentenza. “Magari – aggiunge – da questa esperienza può nascere una nuova opportunità. Voglio prendere il lato positivo di questa situazione: non deluderò la fiducia ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Il Tar hato l’esito delin 22di, accogliendo il ricorso da parte di alcuni candidati non eletti alle scorse elezioni comunali di ottobre, volto a tornare a votare in quelle. In attesa di tornare alle urne sarà quindi nominato un commissario per il Comune. “Sto valutando con i legali il da farsi in piena coscienza e trasparenza di ciò che sono state le elezioni. Tornare alnon mi spaventa comunque, sono uno competitivo e ho la coscienza a posto”, dice all’Adnkronos ildiDamianocommentando la sentenza. “Magari – aggiunge – da questa esperienza può nascere una nuova opportunità. Voglio prendere il lato positivo di questa situazione: non deluderò la fiducia ...

Pubblicità

borghi_claudio : Ma non mi dite... un sindaco di sinistra che ha vinto con irregolarità nel voto... - AlfioSerafico : RT @borghi_claudio: Ma non mi dite... un sindaco di sinistra che ha vinto con irregolarità nel voto... - dontealberto : AMP | Latina, Il Tar ha annulla la proclamazione degli eletti: decade il sindaco Coletta Indovinate di quale parte… - Silvy6701 : RT @borghi_claudio: Ma non mi dite... un sindaco di sinistra che ha vinto con irregolarità nel voto... - telodogratis : Latina, Tar annulla il voto in 22 sezioni: decade sindaco Coletta -