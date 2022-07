Latina, ladri svaligiano casa di Tiziano Ferro e rubano due Bmw (Di venerdì 8 luglio 2022) Latina – Nella scorsa notte presso l’abitazione del noto artista e cantautore Tiziano Ferro è stato consumato un furto ad opera di persone al momento rimaste ignote, che si allontanavano con due autovetture Bmw sottratte alla stessa famiglia Ferro. In particolare, personale delle volanti, allertato dalla società che gestisce i sistemi satellitari installati a bordo dei due autoveicoli, si poneva immediatamente alla loro ricerca e, poco dopo, riuscivano ad intercettare i malfattori che si erano allontanati con la Bmw Serie 1, i quali alla vista degli agenti si davano a precipitosa fuga. Inseguiti dalle Volanti i ladri, ormai alle strette, proseguivano la loro fuga a piedi per le campagne circostanti, abbandonando l’autovettura della famiglia Ferro nonché una Porsche che poi risulterà ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 8 luglio 2022)– Nella scorsa notte presso l’abitazione del noto artista e cantautoreè stato consumato un furto ad opera di persone al momento rimaste ignote, che si allontanavano con due autovetture Bmw sottratte alla stessa famiglia. In particolare, personale delle volanti, allertato dalla società che gestisce i sistemi satellitari installati a bordo dei due autoveicoli, si poneva immediatamente alla loro ricerca e, poco dopo, riuscivano ad intercettare i malfattori che si erano allontanati con la Bmw Serie 1, i quali alla vista degli agenti si davano a precipitosa fuga. Inseguiti dalle Volanti i, ormai alle strette, proseguivano la loro fuga a piedi per le campagne circostanti, abbandonando l’autovettura della famiglianonché una Porsche che poi risulterà ...

