Latina, 'colpo' nell'abitazione di Tiziano Ferro: è caccia ai ladri (Di venerdì 8 luglio 2022) Avevano, molto probabilmente, pianificato tutto nei minimi dettagli. E avevano un solo obiettivo: mettere a segno il colpo, non certo in una casa qualunque, ma in quella del noto cantautore di Latina Tiziano Ferro. La scorsa notte, infatti, alcune persone, al momento ancora ignote, sono entrate in casa dell'artista, poi sono fuggite a bordo di due auto, due BMW, sottratte alla famiglia. Il furto a Latina a casa di Tiziano Ferro La società che gestisce i sistemi satellitari installati a bordo delle due auto ha immediatamente allertato la Polizia. E gli agenti si sono messi alla ricerca dei banditi. Sono riusciti a rintracciarli, mentre loro si allontanavano velocemente a bordo della BMW Serie 1. I ladri, inseguiti dalle Volanti, hanno proseguito la fuga a piedi, per la ...

