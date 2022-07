L’Alfabeto del Futuro: porto e metrò, le sfide sostenibili di Genova (Di venerdì 8 luglio 2022) La mobilità green al centro della tappa delL’Alfabeto del Futuro. Bucci: “Pronti a estendere la gratuità della metropolitana” Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 8 luglio 2022) La mobilità green al centro della tappa deldel. Bucci: “Pronti a estendere la gratuità della metropolitana”

riviera24 : Liguria, Toti a 'L'Alfabeto del Futuro': «Per aumentare efficienza del paese necessario dare maggiore autonomia all… - Genova_3000 : Sviluppo del Paese, Toti a ‘L’alfabeto del futuro’: “Dare maggiore autonomia alle regioni” - ZenatiDavide : Giovanni Toti: “Grande Centro per le elezioni? Non vedo grande concorrenza. Con Sala, Giorgetti e Di Maio necessari… - JBarba52 : Del 1971, invece, è il racconto 'La caduta'. L'azione si svolge all'interno di una segreteria politica in cui sono… - tribuna_treviso : Dopo Mantova e Trieste, l'Alfabeto del Futuro fa tappa a Genova: dal Foyer del Teatro Carlo Felice si discuterà di… -