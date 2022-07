L’addio triste di Boris "Lascio la leadership ma non avrei voluto. Frenato dal gregge". Ora si apre la sfida alla sua successione (Di venerdì 8 luglio 2022) L’annuncio del primo ministro, che abbandona la guida del partito ma per L’addio al governo vuole attendere l’autunno. I Laburisti e qualche collega di partito premono: via subito. Battaglia per il dopo Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 luglio 2022) L’annuncio del primo ministro, che abbandona la guida del partito ma peral governo vuole attendere l’autunno. I Laburisti e qualche collega di partito premono: via subito. Battaglia per il dopo

Pubblicità

ReMarioo : @FcInterNewsit Non credevo che l’addio di ranocchia sarebbe stato così triste non so perché ma ci sono affezionato?? - VanessaVanesia8 : @Laly_91_ @BAliceB90 Ho sempre detto che l' ultima sera,quando lei le dà la buonanotte prima di andare in camera su… - giovanni_riboni : - JStanislawska : molto triste addio l'italia piange?? - TGWTR_ : ma sono l'unica ad essere triste per aver capito che dobbiamo dire addio alla ship Elia-Sana perché lei si sposerà… -

'Ho pensato alla mia felicità': Rafa Nadal spiega il forfait a Wimbledon ... ma adesso è arrivata l'ufficialità: lo spagnolo si ritira da ... costringendolo a dare forfait e dire addio al sogno Grande Slam. ... Sono molto triste per questa decisione' ha detto Nadal. Sul sogno ... Nadal getta la spugna: si ritira da Wimbledon ... sono davvero molto triste Questa decisione è dovuta al dolore, ... Fra l'altro qualora scendessi in campo il mio infortunio potrebbe ... Nadal a malincuore deve dire addio alla semifinale di un grande ... Fortementein.com ... ma adesso è arrivata'ufficialità: lo spagnolo si ritira da ... costringendolo a dare forfait e direal sogno Grande Slam. ... Sono moltoper questa decisione' ha detto Nadal. Sul sogno ...... sono davvero moltoQuesta decisione è dovuta al dolore, ... Fra'altro qualora scendessi in campo il mio infortunio potrebbe ... Nadal a malincuore deve direalla semifinale di un grande ... Addio Irene Grandi, la grande cantautrice è sparita e il motivo è triste