"La terrazza sul lago": quando il vicino riserva delle sorprese (Di venerdì 8 luglio 2022) LA terrazza SUL lago Sky Cinema 1 ore 21.15 con Samuel Jackson, Patrick Wilson, Kerry Washington. Regia di Neil Labute. Produzione USA 2009. Durata:1 ora e 50 minuti LA TRAMA Una giovane coppia interrazziale (lui bianco , lei bella negretta) si trasferisce in un quartiere residenziale. Posto da sogno,una splendida vista. Il primo vicino che incontrano è un ufficiale di polizia di colore. Un tipo tosto e autorevole che s'atteggia a guardiano del quartiere. Dapprima la vicinanza è gradita. Con un tipo così ladri e malavitosi in genere se ne stanno alla larga. Ma ben presto l'uomo si rivela invadente, anzi aggressivo, anzi addirittura pericoloso. Perchè lui detesta la commistione delle razze, l'unione gli è parsa subito offensiva e sconveniente. Il giovane marito si trova presto a mal partito. PERCHE' ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) LASULSky Cinema 1 ore 21.15 con Samuel Jackson, Patrick Wilson, Kerry Washington. Regia di Neil Labute. Produzione USA 2009. Durata:1 ora e 50 minuti LA TRAMA Una giovane coppia interrazziale (lui bianco , lei bella negretta) si trasferisce in un quartiere residenziale. Posto da sogno,una splendida vista. Il primoche incontrano è un ufficiale di polizia di colore. Un tipo tosto e autorevole che s'atteggia a guardiano del quartiere. Dapprima la vicinanza è gradita. Con un tipo così ladri e malavitosi in genere se ne stanno alla larga. Ma ben presto l'uomo si rivela invadente, anzi aggressivo, anzi addirittura pericoloso. Perchè lui detesta la commistionerazze, l'unione gli è parsa subito offensiva e sconveniente. Il giovane marito si trova presto a mal partito. PERCHE' ...

Pubblicità

CarloBotta_ : RT @Apointresort: Ristorante La Terrazza & Lounge Bar. La location ideale per il tuo Aperitivo... una terrazza spettacolare con piscina a… - ang591 : RT @JamesLucasIT: Sophia Loren in piedi su una terrazza sul canal grande, Venezia, 1955 - xavolt65 : RT @JamesLucasIT: Sophia Loren in piedi su una terrazza sul canal grande, Venezia, 1955 - poli_flo : RT @JamesLucasIT: Sophia Loren in piedi su una terrazza sul canal grande, Venezia, 1955 - Apointresort : Ristorante La Terrazza & Lounge Bar. La location ideale per il tuo Aperitivo... una terrazza spettacolare con pisc… -