La Svezia e i curdi: la paura per Mosca “congela” l’accoglienza incondizionata di Stoccolma. E anche il dibattito nel Paese (Di venerdì 8 luglio 2022) Nato? Sì grazie. Intromissioni di Ankara nella politica svedese? Assolutamente no. La tenuta del governo tra le mani di un’unica parlamentare curda, di origine iraniana? Inaccettabile. L’opinione pubblica svedese non viola il galateo sociale che bandisce la politica dagli argomenti conviviali, ma stavolta ci va molto vicino, complice l’avvicinarsi delle elezioni di settembre che risentiranno non poco degli ultimi, epocali, eventi. Per analizzare il dibattito bisogna calarsi nel territorio e fare le dovute proporzioni. Nel Paese nordico manca l’agorà, la consuetudine al confronto-scontro, al dibattito in piazza che caratterizza invece il Mediterraneo, ma per la prima volta il malpancismo collettivo traspare, e non solo per bocca di alcuni politici. Sono state settimane senza precedenti quelle che hanno visto Svezia e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Nato? Sì grazie. Intromissioni di Ankara nella politica svedese? Assolutamente no. La tenuta del governo tra le mani di un’unica parlamentare curda, di origine iraniana? Inaccettabile. L’opinione pubblica svedese non viola il galateo sociale che bandisce la politica dagli argomenti conviviali, ma stavolta ci va molto vicino, complice l’avvicinarsi delle elezioni di settembre che risentiranno non poco degli ultimi, epocali, eventi. Per analizzare ilbisogna calarsi nel territorio e fare le dovute proporzioni. Nelnordico manca l’agorà, la consuetudine al confronto-scontro, alin piazza che caratterizza invece il Mediterraneo, ma per la prima volta il malpancismo collettivo traspare, e non solo per bocca di alcuni politici. Sono state settimane senza precedenti quelle che hanno vistoe ...

Pubblicità

petergomezblog : “L’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato vale la consegna dei curdi al ‘dittatore’ Erdogan?”. Draghi non rispon… - giorgio_gori : Bene l’ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO. Molto male che il prezzo, cedendo al ricatto della Turchia, lo pa… - fanpage : Sono bastate tre pagine e dieci punti per cancellare la solidarietà che da decenni i governi e i popoli svedese e f… - magdulka64 : RT @spinax64: Lo ha detto davvero!!! Ne vale la pena sacrificare decine di migliaia di curdi per far entrare Svezia e Finlandia nella NATO.… - PattyRossy70 : RT @spinax64: Lo ha detto davvero!!! Ne vale la pena sacrificare decine di migliaia di curdi per far entrare Svezia e Finlandia nella NATO.… -