La straordinaria risposta di Taylor Fritz a chi gli ha detto “Nadal poteva lasciarti vincere”

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 8 luglio 2022) Al termine delle 4 ore e 20 minuti del match perso contro Rafaelera a pezzi. Stanco fisicamente per la lunga battaglia sul manto erboso di Wimbledon, devastato emotivamente per non esser riuscito a ottenere quella semifinale che tanto ambiva. Aveva perso al tie-break, nonostante il suo avversario fosse infortunato. Quell’avversario che oggi si è ritirato ancor prima di scendere in campo contro Kyrgios, per via di una dolorosa lesione ai muscoli addominali. Ma oggi il tennista americano ha dato una lezione di stile a chi sostiene che– vista l’entità dell’infortunio – si sarebbe potuto ritirare prima e lasciare a lui lo spazio per la semifinale.e laperfetta dopo l’infortunio diSui social, nel ...