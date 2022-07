La "sfida del blackout" di TikTok avrebbe ucciso sette bambini: i genitori fanno causa al social (Di venerdì 8 luglio 2022) I parenti delle vittime sostengono che l'algoritmo dell'app abbia mostrato ai loro figli i contenuti mortali, senza che questi li avessero cercati TikTok deve affrontare molteplici cause legali da parte dei genitori di un gruppo di vittime. Secondo l'accusa, i loro figli sarebbero morti per strangolamento tentando la "blackout challenge" diventata virale sulla piattaforma. Tra questi, anche un bimbo italiano. La sfida prevede che i giovani tentino di strangolarsi con alcuni oggetti, … Leggi su it.mashable (Di venerdì 8 luglio 2022) I parenti delle vittime sostengono che l'algoritmo dell'app abbia mostrato ai loro figli i contenuti mortali, senza che questi li avessero cercatideve affrontare molteplici cause legali da parte deidi un gruppo di vittime. Secondo l'accusa, i loro figli sarebbero morti per strangolamento tentando la "challenge" diventata virale sulla piattaforma. Tra questi, anche un bimbo italiano. Laprevede che i giovani tentino di strangolarsi con alcuni oggetti, …

Pubblicità

raffaellapaita : “La #Diga di #Genova è un’opera strategica e simbolica per il Paese. Rispettare tempistiche 2026 e accelerare sulla… - crocerossa : ??Tanti ospiti all’#AuditoriumParcoDellaMusica di Roma per l’evento finale del progetto LISA. Un’occasione important… - valigiablu : I criminali del Cremlino: perché il regime di Putin sfida la razionalità e come l’Occidente ha aiutato l’invasione… - Memorieepeccati : - GiocareOra : Tutte le missioni di ricerca e le ricompense della Sfida del weekend di battaglia in Pokémon Go… -