La Russia “minaccia” di riprendersi l’Alaska. Il presidente della Duma: “Ci pensino due volte prima di appropriarsi delle nostre risorse” (Di venerdì 8 luglio 2022) “L’America deve ricordarsi dell’Alaska“. A parlare è stato il presidente della Duma di Stato russa, Vyacheslav Volodin in aula, nella seduta finale della Camera bassa del Parlamento, prima della pausa estiva, ripescando uno dei temi classici, e totalmente privi di basi reali, della retorica revanchista russa. “Quando cercano di appropriarsi delle nostre risorse all’estero, inizino a pensarci due volte prima di agire, perché anche noi abbiamo qualcosa da riprenderci”, ha affermato, ricordando la proposta del suo vice, Pyotr Tolstoy, per un referendum in Alaska per l’adesione alla Federazione russa. “Non interferiamo nelle questioni interne degli Stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) “L’America deve ricordarsi del“. A parlare è stato ildi Stato russa, Vyacheslav Volodin in aula, nella seduta finaleCamera bassa del Parlamento,pausa estiva, ripescando uno dei temi classici, e totalmente privi di basi reali,retorica revanchista russa. “Quando cercano diall’estero, inizino a pensarci duedi agire, perché anche noi abbiamo qualcosa da riprenderci”, ha affermato, ricordando la proposta del suo vice, Pyotr Tolstoy, per un referendum in Alaska per l’adesione alla Federazione russa. “Non interferiamo nelle questioni interne degli Stati ...

