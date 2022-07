La Regina Elisabetta ne ha 4: ecco il significato delle spille preziose (Di venerdì 8 luglio 2022) La Regina Elisabetta sta vivendo intensamente questo anno così particolare. Ogni evento è importante, così come ogni dettaglio del suo abbigliamento. Come le spille. Nemmeno i rigurgiti della pandemia né la tragedia della guerra in Ucraina riusciranno a far dimenticare che il 2022 è stato, è e sarà il suo anno. Le celebrazioni ufficiali per il Giubileo di Platino in occasione dei suoi 70 anni di regno si sono concentrati in quei quattro giorni in cui il mondo è stato collegato con Londra. Elisabetta-II-Altranotizia.it (Fonte: Google)Ma il calendario di eventi, legati al giubileo elisabettiano, è molto ricco. Eventi che hanno preceduto, accompagnato e che seguiranno i quattro giorni “ufficiali”. Il Regno Unito nella sua totalità si è fatto in quattro per la Regina ed anche ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 8 luglio 2022) Lasta vivendo intensamente questo anno così particolare. Ogni evento è importante, così come ogni dettaglio del suo abbigliamento. Come le. Nemmeno i rigurgiti della pandemia né la tragedia della guerra in Ucraina riusciranno a far dimenticare che il 2022 è stato, è e sarà il suo anno. Le celebrazioni ufficiali per il Giubileo di Platino in occasione dei suoi 70 anni di regno si sono concentrati in quei quattro giorni in cui il mondo è stato collegato con Londra.-II-Altranotizia.it (Fonte: Google)Ma il calendario di eventi, legati al giubileo elisabettiano, è molto ricco. Eventi che hanno preceduto, accompagnato e che seguiranno i quattro giorni “ufficiali”. Il Regno Unito nella sua totalità si è fatto in quattro per laed anche ...

Pubblicità

chetempochefa : “Se è vero che la regina Elisabetta ha festeggiato il suo giubileo di 70 anni, beh, anche io sono 70 anni che lavor… - RaiNews : “Se la regina Elisabetta ha festeggiato il suo giubileo di 70 anni anche noi, modestamente, festeggiamo. Io in part… - soloioanne : @sunshinee9000 Manco fossi la regina Elisabetta, tu vuoi pagare per asfaltarmi perciò verrai tu …scrivimi in privat… - NoiNotizie : RT @RaiNews: “Se la regina Elisabetta ha festeggiato il suo giubileo di 70 anni anche noi, modestamente, festeggiamo. Io in particolare son… - simonettapelle1 : RT @RaiNews: “Se la regina Elisabetta ha festeggiato il suo giubileo di 70 anni anche noi, modestamente, festeggiamo. Io in particolare son… -