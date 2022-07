La quarta tappa di Goletta Verde di Legambiente domani ad Acciaroli (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: 6 minuti Arriva domani il 9 luglio in Campania la 36esima edizione di Goletta Verde 2022, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane. #NONCIFERMEREMOMAI è il motto che accompagna Goletta Verde nella sua lotta all’illegalità. Partner principali per Goletta Verde 2022 sono ANEV, CONOU, Novamont e Renexia, partner AIPE, media partner La Nuova Ecologia. Eolico offshore, lotta alla crisi climatica e alle fonti fossili, depurazione dei reflui, aree marine protette, bonifiche dei territori inquinati, contrasto all’inquinamento da plastica in mare e difesa della biodiversità sono i grandi temi della campagna di quest’anno. Goletta Verde sarà ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: 6 minuti Arrivail 9 luglio in Campania la 36esima edizione di2022, la storica campagna estiva diin difesa delle acque e delle coste italiane. #NONCIFERMEREMOMAI è il motto che accompagnanella sua lotta all’illegalità. Partner principali per2022 sono ANEV, CONOU, Novamont e Renexia, partner AIPE, media partner La Nuova Ecologia. Eolico offshore, lotta alla crisi climatica e alle fonti fossili, depurazione dei reflui, aree marine protette, bonifiche dei territori inquinati, contrasto all’inquinamento da plastica in mare e difesa della biodiversità sono i grandi temi della campagna di quest’anno.sarà ...

consorziobiogas : Lo scorso mese siamo stati in Lombardia per la quarta tappa del #FarmingTour. Non mancare il #14luglio per un nuovo… - Orientaliguria : RT @RegLiguria: ?? Parte oggi la quarta tappa di @Orientaliguria Summer tour: fino al 12 luglio a Chiavari tanti laboratori, workshop e att… - viveremacerata : A Monte San Giusto la quarta tappa del gran premio di Federcaccia - SulPanaro : Supermoto, Malone del team FRT Racing 2 di Finale Emilia conserva il secondo posto dopo la quarta tappa del Campion… - AndrewRussel15 : RT @gcnItalia: Vittoria in solitaria per Juliette Labous nella sesta tappa del #Girod'Italia Donne. Quarta vittoria in carriera per la 23… -