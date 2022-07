“La mia voce”: il nuovo brano di Fabrizio Moro (Di venerdì 8 luglio 2022) Esce oggi, venerdì 8 luglio, il singolo di Fabrizio Moro “La mia voce”, terzo estratto dall’album omonimo (Fattoria del Moro / Distr. Warner Music Italy), pubblicato lo scorso 4 febbraio. “La mia voce”: “Io non sono e non sarò quel che volete” Fabrizio Moro è uno tra i cantautori più apprezzati della musica italiana, poeta contemporaneo dall’anima combattente e dallo stile inconfondibile. La sua potenza espressiva trova voce, in questo singolo, attraverso le incoerenze nel mondo. In “La mia voce” Fabrizio Moro dosa parole e rabbia. Lo fa con voce cruda e potente, con viva e vibrante passione, denunciando un sistema di omologazione che ci conduce a una vita di apparenze. “Non ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 8 luglio 2022) Esce oggi, venerdì 8 luglio, il singolo di“La mia”, terzo estratto dall’album omonimo (Fattoria del/ Distr. Warner Music Italy), pubblicato lo scorso 4 febbraio. “La mia”: “Io non sono e non sarò quel che volete”è uno tra i cantautori più apprezzati della musica italiana, poeta contemporaneo dall’anima combattente e dallo stile inconfondibile. La sua potenza espressiva trova, in questo singolo, attraverso le incoerenze nel mondo. In “La miadosa parole e rabbia. Lo fa concruda e potente, con viva e vibrante passione, denunciando un sistema di omologazione che ci conduce a una vita di apparenze. “Non ...

