'La mascherina per favore', autista dell'autobus aggredito da una coppia: ferito al volto (Di venerdì 8 luglio 2022) Un a utista di bus è stato aggredito e ferito perché ha chiesto ai passeggeri di indossare la mascherina . 'La mascherina per favore', l'invito educato di un dipendente di Autolinee Toscane che questa ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 luglio 2022) Un a utista di bus è statoperché ha chiesto ai passeggeri di indossare la. 'Laper', l'invito educato di un dipendente di Autolinee Toscane che questa ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Intervista in casa con la #mascherina? Se hai il terrore del #covid, lavora da remoto e metti la voce fuori campo… - MiC_Italia : Oggi torna la #domenicalmuseo: i #museitaliani sono aperti gratuitamente per tutte le visitatrici e i visitatori ???… - MiC_Italia : Il 3 luglio torna la #domenicalmuseo: i #museitaliani sono aperti gratuitamente per tutte le visitatrici e i visita… - RossellaRome : @huchukato @StevLova @IncBeelzebub @siepropriolei Io penso a me e al mio senso di protezione per me stessa e di res… - venti4ore : Autista aggredito per l’invito a mettere la mascherina -